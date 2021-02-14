第11場三班1600米：「足金好球」加六磅再跑同程，昨日（13日）開飛3.1倍大熱，5點2.9倍，現時企住2.4倍W，1.3倍P。

早飛硬淨，今仗應會入位，不過低過3倍，買Win就晤抵玩。

「喜蓮慧星」上場跑谷草1650米，騎師早段留得太後，最後輕輕一鬆就跑第三，如發揮好啲，頭馬係佢。

今仗轉跑大場沙田1600米兼强配蘇銘倫，昨日開飛5.6倍，5點落到3.8倍，現時6.6倍W，2.4倍P。

WP早餐飛都勁，睇飛有信心，可齋Win捧場。

「白鷺飛翔」上場跑1400米後上不及第四，今仗轉跑1600米不無道理。

昨日開飛7.2倍，5點稍回上8.4倍，現時7.8倍W，2.8倍P。

有啲早飛，今仗排到好位可慳腳程，對呢匹後上馬嚟講係有利嘅，三甲預佢一票。

「精準快車」已熱身足夠，今仗重跑贏馬路程1600米，昨日開飛23倍，5點輕輕落到20倍，現時17倍W，5.5倍P。

呢匹馬唔適宜低過10倍，現時有17倍就啱博冷，QT要預埋！

提供：5喜蓮慧星、2足金好球、4白鷺飛翔、6精準快車

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