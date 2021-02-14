周日（14日）除了是大年初三，亦是西方情人節，更是六爺羅富全的55歲生日，對他可謂有多重意義。

羅富全受訪時表示：「其實活動慶祝方面，每年都大同小異，但今年撞正跑馬，相信疫情下還是回家吃飯比較安全，沒辦法像以往般出外慶祝了，太太煮甚麼便吃甚麼吧！」

言談間羅富全不忘感激太太多年來的體諒，尤其是自己較為悶騷的個性，他說：「基本上我是一個很悶的人，全部慶祝活動，都是我太太去準備一切，我自己一向很少隆重其事去慶祝自己生日或者情人節。」

「沒有疫情時，子女會與我外出吃飯，但今年應該會留在家簡單地過。」

談到如何結識太太、當初如何決定結婚，羅富全坦言自己沒有花太多心思：「我們透過朋友介紹而認識，當時我廿四歲，太太剛好廿歲，我們覺得時間對了，到時到候便自然結婚。」

「當時年代不太流行浪漫求婚，加上我個人比較簡單、也沒太多情趣，所以連正式求婚的都沒有，我直接問，而她又剛好答應，事後我們才去挑選介指。」

羅富全最欣賞太太會煮得一手好飯，讓他經常有口福，他說：「當初我們指拖時，她不太會煮飯，但現在已練得一手好廚藝。」

「我們練馬師，每天幾乎都要上班，她持家有道，我很感激她為家庭的付出。」

談到新年及生日願望，六爺表示最重要還是身體健康。

「疫情真的拖太久了，希望大家盡快可以除口罩，呼吸新鮮空氣。」

「現在有疫苗推出，希望真的可以幫助大家，新年祝願各位身體健康。」

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