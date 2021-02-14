第二場五班1400米：「合夥贛勁」上場季內初出跑同程後上第三表現令人眼前一亮，今仗再跑同程賽前兩試大閘準備就緒。

昨日（13日）開飛3.5倍，5點稍回4倍，現時落返3.5倍W，1.4倍P。

WP早飛嚟得好勁，反映信心爆棚，只要唔慢閘出閘順利，冇W有P可做到。

「日就月將」連仗在四班跑近，今仗減夠分落五班，用周俊樂減磅兼排到好位。

昨日開飛2.6倍大熱非常重飛，5點輕輕回上3.3倍，現時3.3倍W，1.4倍P，墊底飛勁，今場應見真章。

「福星高照」前仗跑谷草1650米第四走光，上仗轉跑田草1600米輕描淡寫跑第九，今仗減夠分落五班即強配蘇銘倫。

昨日開飛6.7倍，5點6.5倍，現時回上10倍W，3.9倍P，有墊底飛，入三甲應無問題。

「天地同心」上場突如其來跑同程爆個冷位，今仗原裝配搭再跑。

昨日開飛17倍，5點落到12倍，現時企住15倍W，3.9倍P，有些少早飛支持，今仗應會繼續跑得好。

提供：3日就月將、2合夥贛勁、4福星高照、10天地同心

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