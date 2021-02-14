四歲愛爾蘭自購馬「美麗笑容」於今天（14日）農曆新年賽馬日中勇奪賀年盃（1400米），擊敗多匹年長佳駟，賽後其練馬師告東尼表示，此駒仍有進步空間。

今次的賀年盃，只是「美麗笑容」在港的第九次上陣，雖然今仗須升班競逐，但馬兒仍能在蔡明紹胯下以出色的表現再下一城，取得連勝。

「美麗笑容」自上賽於1月31日攻下一項第二班的1400米賽事後，告東尼於今仗前已充滿信心。

告東尼說：「今仗賽前我們信心十足，問題只是升班作賽而已。」

「我們對爭勝抱樂觀態度，甚至認為可包辦馬房連嬴，我對於馬房另一駒『加州雷電』（第七名）今次的表現相當失望，或者我們忽略了一些東西亦說不定。」

「然而，我對『美麗笑容』卻甚有信心。」

「馬兒正處佳態中，上仗於第二班的賽事中牠於1400米締速1分21.09秒，賽後進度亦見理想。」

「三月將有另一項1400米的賽事，牠將合乎資格角逐，相信我會將目標指向該賽。」

與此同時，告東尼亦讚賞蔡明紹今仗的發揮。

告東尼續說：「蔡明紹今仗發揮完美，他目前信心滿滿，尤以夥拍此駒時為甚。」

告東尼對上一次摘下賀年盃，要數至2013年，當時他憑「蓬萊仙子」（已退役）贏得此賽錦標。

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