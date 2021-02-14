第七場三班1400米：「幸運傳奇」近三仗跑田草1400米表現不過不失，今仗（14日）再跑轉用潘明輝。

昨日（13日）開飛15倍，5點落到10倍，現時11倍W，2.9倍P。早飛有，今仗依然負輕磅好跑，半冷首選。

「聰明導彈」重配贏馬拍擋潘頓跑首本路程兼排到好位，昨日開飛4.4倍，5點5.3倍大熱，現時4.2倍W，1.6倍P。

今仗非常多早餐飛，潘頓選騎呢匹此心中有馬，再睇埋啲隔夜飛似係想搏。

「包裝太保」上場跑1200米熱門跑尾二，慢閘兼沿途走外叠。今仗增程跑1400米改配何澤堯，昨日開飛8.7倍，5點7.8倍，現時5.6倍W，3.1倍P。

以呢匹馬嚟講，啲早飛晤夠重，要臨場落啲飛先似樣。

「美麗非凡」减夠分可落三班跑應有啲着數。

昨日開飛3.4倍大熱估晤到，5點回上6.9倍，現時5.4倍W，2.3倍P。

早餐W飛有，位置過冷，睇飛話你知，一係贏晒，一係可能三甲不入，呢匹古靈精怪馬，有本錢可預佢一票。

提供：6聰明導彈、14幸運傳奇、7包裝太保、1美麗非凡

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