「華麗」系馬主葉鋼華過往養過「華麗傳奇」、「華麗登場」同「華麗再現」（均已退役）。

最好成績係「華麗再現」，服役時贏過五場，但對上一次拉頭馬已是2019年六月。

去季葉生再養「華麗傳承」，跑過六場冇一次上名，但今季跑過一仗谷草1200米，跑第十輸六個半馬位，冇再輸到離行離列，比對上季已有進展。

而更難得評磅員手鬆，「華麗傳承」上次輸完減兩分，家陣39分可到降落五班出賽。

之後「華麗傳承」收埋三個月密密做工夫，更上咗從化走一轉，今日（14日）葉楚航Plan好匹馬落班跑第二場五班1400米，仲一早卜定潘頓策騎，擺明想一箸夾中。

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