第一場五班2000米：「君臨大地」大前仗贏同程，係全場唯一贏過同程的賽駒，隨後跑兩仗1600米路短輸就不足為奇，今仗重跑贏馬路程。

昨日（13日）開飛13倍，5點落到7.1倍，現時5.6倍W，2倍P。

早餐飛有尤其係位置飛相當重，今仗排到好位非常好跑，WP首選。

「龍戰士」上仗喺四班跑同程第五表現唔錯，賽後獲減2分今仗可跑五班優勢顯現。

昨日開飛3.2倍大熱，5點稍回4.6倍，現時4.7倍W，2倍P大熱，早飛係相當多。

今仗重配上名騎師梁家俊，近排騎練合作有交收，睇飛呢場應會跑近。

「樂盈盈」上場跳程跑谷草2200米，沿途領放之下埋門僅敗，表現有進。

此駒始終係一匹70分自購馬，外地只跑一場就來港，理應唔會太差，終於上場36分跑就反彈，今仗返田草跑2000米。

昨日開飛8.5倍，5點落到5倍，現時再落到4.8倍W大熱，2.6倍P。

早餐W飛勁，位置就稍冷，如臨場落到2倍P就似樣，要兼顧。

「千金一諾」曾喺四班跑此程入過位，前仗再跑第四表現合格。

昨日開飛25倍，5點落到15倍，現時16倍W，4.8倍P。

早飛雖然唔算多，但畢竟跑同程識入位，要佢跑三三四四應唔難！

提供：5君臨大地、3龍戰士、4樂盈盈、6千金一諾

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