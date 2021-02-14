一到農曆新年，其中一句最常用的祝賀詞必定是「恭喜發財」。

結果今午（14日）年初三賀歲日第四場四班1200米，賽果相當應景，須知「佳運財」及「醒旺財」兩匹「財」字馬名賽駒成功包辦連贏，派663.5元。

希斯馬房三歲澳洲自購新馬「佳運財」，今仗有幸以後備一身份補出參與今場賽事，結果此駒在史卓豐胯下後上一出即勝。

「佳運財」繼「人和家興」、「輗多福」及「包裝太保」後，成為希廐季內第四匹初出即贏的賽駒。

第四場單Win及組合獨贏A3分別派265及31元，二重彩派1,084元。

第二至四名順序為「醒旺財」、「齊齊友福」、「大眾開心」。

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