馬圈近期有一位地位舉足輕重的巨人離世，那便是年屆83歲的沙特阿拉伯王子鴨都拿。

鴨都拿王子在1978年創立朱德望賽馬團體，初期他只是賽馬門外漢，其後能夠成就育馬王朝，全因他知人善任、招攬賢能相助。

他過去四十多年，對賽馬業貢獻極大，版圖遍及英、愛及北美，綠白綵衣粉紅帽，便是他的象徵。

1979年10月，他憑Known Fact首度勝出一級賽英國中央公園錦標，另外初期購入用作配種的牝馬Rockfest，便是近代的歐洲馬王「范高爾」的曾外祖母。

鴨都拿王子於1982年購入Razyana，首胎產下「丹山」（Danehill）成為一代種王，而不少Danehill的子孫亦成為種王，例如澳洲種王「犀利時」（Snitzel）

、2020年香港冠軍父系「盡善盡美」（Exceed And Excel）等。

朱德望牧場多年來盛產無數馬王，「成全寶」、「霸道駒」、「范高爾」、「好事成雙」匹匹家喻戶曉，由此可見，無論賽馬業抑或育馬業，鴨都拿王子的影響力深遠。

現役港馬「滿冠熊」及「莎皇者」，上手馬主都是鴨都拿王子。

在育馬業同樣作出極大貢獻的，還有歐洲大馬主、67歲的阿加汗。

這位億萬富翁，是回教先知穆罕默德後人，亦是伊斯梅派穆斯林的精神領袖，他那深綠色綵衣，經常在香港轉播的越洋賽出現。

他曾經在2009年憑「大利來」勝出2400米香港瓶，而現役港馬「友誼至好」及「家樂飛駒」，上手馬主正是阿加汗。

另一件香港馬迷在各地大賽常見的綵衣，就是古摩亞育馬集團的三款綵衣。

他們在美國和愛爾蘭都有大本營，幾乎每年香港國際賽，都有他們的蹤影，如2020年勝出香港瓶的「業界巨頭」。

現役韋達馬房的自購馬「將王」，來港前便屬於古摩亞集團名下。

除了歐洲、亞洲都有育馬集團，近年日本馬在世界馬壇舉足輕重，例如現在設於北方牧場的吉田家族，便曾數度揚威香港大賽，例如「滿樂時」及「黃金旅程」等。

早於1950年代出身自畜牧業的吉田善哉，努力研究純種馬培育，最初由八匹牝母馬開始，到1995年從美國引入「週日寧靜」作為種馬，其後誕下的日本馬王，當中不少其後都成為種王，例如「大震撼」及「真心呼喚」等。

雖然香港沒有育馬事業，但由香港馬主馮永祥擁有的澳洲雅士牧場（Aquis Farm），每年都培育大量馬匹，而代表他們的淺藍綵衣，亦經常在澳洲一級賽出現，例如金拖鞋冠軍「法南」。

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