梁家俊太太李潔瑩早前證實再度懷孕，兩夫婦將做第二任父母。

所謂人逢喜事精神爽，梁家俊已連贏三個賽日共取五Win，個人由鼠年威到牛年，為賺奶粉錢，演出份外落力。

周三（17日）賀歲谷戰梁家俊騎足九場，胯下以何良馬房「怪獸媽媽」和「木火同明」最具勝算。

何廐季內暫獲八冠，其中一半由梁家俊經手，馬房首席殺手當之無愧。

第三場四班1000米「怪獸媽媽」，上仗排12檔跑同程，閘前由13倍落到7.5倍開跑。

結果早段搶得較急兼全程走二疊，最後僅以馬鼻位之微屈居亞軍，可謂無可厚非。

復課狀態續有進步，打王牌再戰同程，力爭收復前失。

第四場四班1200米「木火同明」，季內在四班同程獲兩冠一亞，演出穩健。

如今再戰此程打王牌，續由夾慣夾熟的梁家俊操刀，排3檔起步形勢好，有力再下一城。

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