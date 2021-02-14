呂健威今季暫於谷中勝出17場頭馬，成績僅不及谷草王方嘉柏。

而且呂廐有不少馬匹專攻谷草有好成績，當中包括「鴻運飛鷹」。

此駒近兩仗在谷草1200米取得一冠一亞，同程累積三戰一冠一亞一季，路有所長。

事實上，「鷹」系賽駒專攻谷草，如霍利時馬房「金鷹翱翔」，去年底亦曾在谷戰勝出頭馬。

這對同主馬周三（17日）晚同場列陣谷中三班1200米，「鴻運飛鷹」打王牌，「金鷹翱翔」有優先出賽權，矛頭同樣指向今仗，隨時替其資深馬主馬鏡澄帶來頭馬及一條連贏位。

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