姚本輝在賀歲賽（14日）未能奏捷，今朝（15日）隨即積極督操，如此落力莫非心中有馬。

接近六時半，姚本輝在機坪同賀銘年傾一輪，之後今次角逐四班1650米的「芙蓉莊」步至，騎者立即上馬開往隧道。

姚本輝伴隨至路口，便轉往烽火台準備睇操。

「芙蓉莊」今課於大圈快跳，期間姚本輝走上頂樓，舉鏡觀看整個操練過程，相當用心。

睇完見他第一時間返回機坪接馬，又再捉住賀銘年詢問馬兒今課反應，態度認真。

此駒前仗在賀銘年胯下奪亞，且看今仗能否更進一步。

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