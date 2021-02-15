馬主陣營「威利」系掌舵人莊友堅近年擴展其賽馬版圖至澳洲，在彼邦不乏良駒，包括有「秋陽」服役九戰八冠一季，摘下玫瑰崗堅尼、蘭域堅尼、考菲爾德堅尼及金玫瑰錦標共四項一級賽桂冠。

「威利」系新血September Run早前亦攻下G1古摩亞育馬場錦標，剛在上周末（13日）挑戰閃電錦標不敵頭馬「綠化帶」屈居亞軍。

周三（17日） 谷草夜賽，告東尼馬房「綠彩威利」將角逐三班1200米，其馬主正是莊友堅。

五歲愛爾蘭自購馬「綠彩威利」來港至今八戰皆北，惟上賽跑田草1000米初見追勢，表現略有進步。

此駒早前在從化試1200米草閘後上掄元，走勢可人，狀態有再進一步之勢，周三出賽可望更好。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199