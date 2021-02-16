沈集成馬房踏入農曆新年持續強勢，在年初三（14日）憑「弗雷」及「博愛友威」起孖。

沈廐馬在周三（17日）谷戰陣容不俗，有力增添勝仗。

第六場三班2200米「樂益善」，上仗初出谷草1650米走勢耀眼。

沈集成表示今次冒險大幅增程，惟個人對此駒質素及長力均有信心。

他受訪時說：「『樂益善』上仗狀態初起，後上第四，表現令人驚喜，可見本身質素不錯。」

「『樂益善』來港前兩戰都跑2000米或以上的長途賽，本身長力十足。」

「不過，始終今次是馬兒在港第二度出賽，準備未算十足，安排大幅跳程或許有一點冒險。」

「香港長途馬能力參差，我希望牠能夠以質補態，在今戰取得好成績。」

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