蘇偉賢剛周日（14日）憑「十二馬」報捷，新一年有個好開始。

周三（17日）上演辛丑年首次谷中夜馬，賢廐陣容依然強勁，有望再添頭馬。

第七場四班1650米「安逸寧靜」，上季以愛爾蘭自購馬身份來港，評分由73分下調至現時45分，開始找到反彈點。

今次此駒繼續由彭國年操刀，騎練合作有保證，且看能否帶來驚喜。

蘇偉賢受訪時說：「『安逸寧靜』是北半球馬，通常比較慢熱，因此上季表現欠佳，評分得以下調。」

「馬匹近仗開始有好走勢，本身已逐漸適應，兼評分找到支持點。」

「雖然訓練北半球馬要有較多耐性，但好處是當馬匹開始入局後比較襟跑，希望此駒今次在谷草上陣，能夠有好形勢，交出進步表現。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199