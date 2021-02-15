沈集成馬房四歲澳洲自購馬「平常心」上仗勝出後，季內增至六戰四冠一亞一殿。

此駒已在跑馬地百萬挑戰盃以66分高踞榜首，拋離同排第二的蔡約翰馬房「共創繽紛」及告東尼馬房「幸福老撾」，以及排第三的方嘉柏馬房「精靈勇士」，分別多達24分及27分，「平常心」基本上已穩奪冠軍。

當然「共創繽紛」仍可為亞軍獎金而戰，周三（17日）晚在牛年首次谷戰（C賽道），跑首本途程第八場1200米亦會拼盡。

此駒自從轉跑谷草1200米以來，六戰一冠四亞一季全上名，水準穩定。

加上蔡約翰馬房目前正與方嘉柏馬房爭逐冠軍寶座，「共創繽紛」必有無比戰意，逢出都可捧場。

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