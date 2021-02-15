周三（17日）年初六舉行牛年首次快活谷賽事，告東尼對上兩季均有沙田賀歲賽及新春後首次谷戰贏馬。

剛戰初三賀歲賽（14日）又憑「美麗笑容」贏馬捧盃，而他在上季新春谷戰更憑「加州明雋」及「加州得迅」起孖，證明練者喜歡在農曆新年檔期打響頭炮。

今次賽事東廐仍不乏惡馬，包括一對新勝馬「興惑」及「夢幻戰士」，有力延續馬房在新春谷戰贏馬之傳統。

第六場「興惑」前仗降入四班於田草2000米不敵「高瞻遠矚」跑第二，上仗回升三班再跑同程即反先後駒贏馬補中。

今仗雖然轉跑谷草2200米，不過觀乎此駒上季贏完翌仗正是角逐此程繼續上名，今次部署如出一轍可添食。

另外，第七場「夢幻戰士」今季首兩仗跑沙田無功，不過前仗重返谷草即跑第四，上仗更在田泰安胯下重開勝門。

贏完仲出王牌報跑新勝路程，東廐最近一匹打王牌之新勝馬「幸福老撾」亦入Q，相信「夢幻戰士」必定乘勝追擊。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199