巴度剛周日（14日）沙田賀歲馬，夥拍九駒上陣，只取一亞一季，暫時未打開牛年勝門。

周三（17日）九場谷戰賽事，巴度策七駒出賽，當中三駒抽1檔靚位，包括第二場「勁得裕」、第三場「慣勝情緒」及第七場「機緣巧俠」。

其中「機緣巧俠」是巴度嫡系座騎，人馬合作五次，成績兩冠一亞兩季，今戰排靚檔頗有勝望。

而巴度全晚檔位最差，是第四場「美滿將來」排12檔。

巴度周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 手牽手 8

二 勁得裕 1

三 慣勝情緒 1

四 美滿將來 12

七 機緣巧俠 1

八 晉神 8

九 富祿 8

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