沈集成今季暫時勝出33場賽事，排行練馬師榜第六位。

周三（17日）跑九場谷草夜馬，沈廐派出六駒上陣，其中一匹受注目者是第二場四班1200米「尖辣椒」。

四歲澳洲自購新馬「尖辣椒」，年初三（14日）跑田草1200米配潘頓成為5.9倍熱門之一，結果跑第七，表現遠遜前次在同程入Q。

沈集成表示這匹質新馬在陣上出現外閃情況，走規未如理想，今次匆出安排牠重戴眼罩上陣，以對症下藥。

他又謂「尖辣椒」質素新淨，操好再跑，可望會有進步演出。

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