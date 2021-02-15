呂健威與何澤堯下周日（21日）將攜手合作「金鎗六十」出戰香港金盃，向三冠馬王之路邁進。

周三（17日）在谷草跑馬，這對華籍練騎將聯手合作四駒，且看能否在準馬王出征前，先多贏幾場頭馬。

華將一哥何澤堯今晨（15日）在大圈跑道，一口氣操咗呂健威「心常樂」、「鼓浪陽光」、「仲得威」及「勝利在手」四匹禮拜三戰馬。

威哥在烽火台地下用望遠鏡逐匹馬觀察走勢，臨近收操再走入機坪搵何澤堯商討出擊大計，呢對馬場好拍檔周三谷戰似乎有計。

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