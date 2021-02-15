賀賢馬房四歲紐國自購新馬「馬爾代夫」，上仗跑四班谷夜一哩於終點前帶頭競跑時失去步韻，最終只跑第三。

馬會賽後查詢有關在該處發生的一宗事件時，騎師潘頓表示，他在取得領先後準備鞭策「馬爾代夫」，但座騎看似受驚並向外斜跑。

由於事出突然，故他失去平衡，座騎則步韻全失。

鑑於「馬爾代夫」以往在賽事中從未有此行為，競賽小組告訴練馬師賀賢，小組將就此駒的陣上行為發出一次警告，並會於日後密切監察此駒在賽事中的行為，如有再犯，小組或會採取行動。

其後「馬爾代夫」復課操練如常，並於上周四（11日）再由潘頓策騎在草地快跳並戴上面箍，本身在周三（17日）打王牌兼加配備再戰谷夜第七場四班1650米，必圖收復前失。

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