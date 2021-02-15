資深馬主陣營「威力」系揸弗人曾炳威養馬多年，他曾接受《蘋果馬經》訪問表示，個人養馬多年肯定蝕多於賺。

雖然如此，曾炳威以平常心享受賽馬樂趣，且感染下一代成為馬主，其四位子女均正在養馬。

其中，「欣賞」系靚太曾向欣，對賽馬投入程度不遜兄弟及父親。

過去在疫情爆發前，她不時偕兩名女兒入倉探馬，讓她們親親可愛動物。

周三（17日）上演牛年首次谷草夜馬，曾炳威的「威力飛馳」及曾向欣的「明欣賞」將分頭出賽三班2200及1200米。

「明欣賞」上賽由潘頓勝出四班谷草1200米勝出，曾向欣賽後表示賀賢認為愛駒已完全成熟，可以勝任谷草。

結果馬兒真的在谷中重開勝門，今次途程不變，可望好開續好。

至於「威力飛馳」季內曾在田草1800米上名，如今移師谷草對手減弱，未嘗不可爭取首捷。

曾氏父女都是愛馬兼有馬運之人，且看他們於周三晚可否一起揚威谷中。

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