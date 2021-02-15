蘇偉賢季內勝出18場頭馬，暫時排練馬師榜第八位。

周三（17日）谷戰，賢廐派出五駒上陣，其中一匹實力馬是第一場四班1200米之「仍然贏」。

「仍然贏」是賢廐今季演出最穩定馬匹之一，此駒季初在五班開齋，回升四班後五戰全入前四名。

「仍然贏」近兩場改往田草1400米出擊，雖遇強手仍交出好成績。

然而蘇偉賢認為馬兒在最後50米速度減弱，因此可能縮程1200米是最佳安排。

「仍然贏」今次繼續由潘頓上陣，雖然排10檔不太有利，希望鞍上人騎功搭夠，能成功突破在四班報捷。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199