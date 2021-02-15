今晨（15日）為周三（15日）谷草夜賽的最後試跑課期，出試馬主要來自方、時、葉及呂廐。騎師方面，薛恩、梁家俊及潘頓均積極試馬。

《蘋果馬經》晨操專家積奇認為，角逐第八場三班1200米的「晉神」，上仗在莫雷拉胯下凱旋而歸後，狀態保持大勇，值得加以重視。

葉廐「晉神」巴度跳三段，中檔小心按實，收身毛色靚，受操控，含枚俯首好專注，落腳轉輕，新勝馬勇況不減。

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