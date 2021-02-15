馬主陣營「大眾」系近年與羅富全馬房合作愉快，「大眾精英」、「大眾歡呼」（均已退役）及「大眾開心」均能在羅廐錄得頭馬進賬。

周三（17日）谷中跑夜馬，「大眾」系新血「大眾勝利」服役初出，打王牌角逐四班1200米，屆時將由潘頓壓陣。

「大眾勝利」為當紅配種馬「遙遠星空」的子嗣，在港已有「夢想成金」、「加州得迅」、「楚霸王」、「知道再勝」等駒一出即勝，性能十分早熟。

這匹三歲澳洲自購新馬賽前在從化及沙田共曾試閘四次，1月28日從化泥閘在騎馬人輕策下，末段交出不俗反應，進度良好。

同系馬「大眾歡呼」及「大眾開心」當初俱在潘頓胯下初出即贏，「大眾勝利」未嘗不可照辦煮碗。

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