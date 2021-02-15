賽馬世界從來永不說不，皆因任何事情都可發生。

最新個案是澳洲名將貝善利掛靴三年半後重披戰衣，他已獲新加坡賽馬公會發給騎師牌照（有效期由2月15日至今年結束為止），最快可於周六（20日）當地日馬恢復騎師身份參賽。

貝善利最近11年都在星洲馬圈謀生，個人最後一次參賽是於2017年7月9日新加坡打吡賽馬日。

當天他為馬定賢馬房建功，憑「最真的夢」和「哥尉哥」起孖，其後他掛靴轉任馬定賢馬房助理練馬師。

貝善利在星洲騎師榜最高名次是第二，時為2014年，當屆冠軍是冼文諾。

現年46歲的貝善利，最低出賽磅位為114磅左右。

獅城賽馬最近持續流失人材，既有騎師馬雅轉戰香江，亦有練馬師菲特文及布隆3月起離職，如今則有貝善利重操故業以作補充。

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