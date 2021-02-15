熟悉賽馬者都知賽事排位常有所謂的超磅馬，所指的是因其騎師未能造到宣佈出賽時的負磅，因而在馬會容許的情況下，多負一或兩磅上陣。

眾所周知，潘頓、賀銘年、薛恩等人均屬體重較高的騎師，亦即俗稱的重磅騎師。

潘頓出賽最低可造磅位是120磅，低於此磅位的馬匹，他一般很少沾手，而相關練馬師亦會考慮到馬匹超磅，影響其陣上競爭力。

他季內暫曾14次策騎超磅馬上陣，交出三冠一亞兩季，餘下八次皆不入三甲。

當中，唯一來自其頭號戰友賀賢之馬是「福滿寶」，該駒去年9月9日夥拍潘頓攻下四班谷夜1200米。

與此同時，這位應屆冠軍騎師今季暫在谷草五策超磅馬豪奪三冠一亞一第五，入Q率高達八成。

周三（17日）跑牛年首次夜馬，潘頓有一駒超磅上陣，此乃正正來自賀廐的「霹靂狂龍」。

五歲紐國自購新馬「霹靂狂龍」排位評119磅，潘頓申請可能超重一磅跑獲准，此駒實際將負120磅競逐第四場四班1200米。

「霹靂狂龍」在年初三（14日）田草第五場四班1200米名列第二後備，最終沒有補出參賽，本身於今期亦有報名的谷戰，依例有出賽優先權。

幕後明知超磅對競爭力有影響，也要起用潘頓，從中反映「霹靂狂龍」定以這次谷夜為目標。

加上此駒上賽搏失未能保持季內不敗，幕後更有需要勝回一仗，以讓愛駒與時並進，其戰意肯定毋庸置疑。

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