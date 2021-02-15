十分資深的「利高」系主要馬主蔡業良，過往逢拉頭馬都一大班人。

然而在「多多利高」季初3.2倍大熱掄元一役，蔡業良因所居大廈有人確診，他便跟足馬會指引留在家中，當時沒有入馬場拉頭馬。

本由其妻蔡方漢美持有的泥地短途專家「好好利高」已退役，「利高」系獨剩「多多利高」在打拼。

此駒於周三（17日）谷夜以王牌馬身份出爭五班1000米，操足而臨，陣上勢將拼盡求逞。

四歲澳洲自購新馬「多多利高」季初在莫雷拉胯下打開勝門，由於他周三仍要停賽，故此駒將由首席華將何澤堯出策。

「多多利高」曾於2月9日由何澤堯策騎試泥閘跑第二，證明本身狀態有水準，健康亦在良好水平。

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