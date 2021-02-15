星期三（17日）谷戰第五班1000米，名字在新正頭特別老利的「慣勝」系，派出「慣勝情緒」（蔡廐）與「慣勝積極」（丁廐）齊打王牌同場作戰，大有不勝無歸之勢。

「慣勝」系主要馬主鞠應悌博士受訪時提到，「慣勝情緒」是蔡約翰為他引入的，馬兒來港後，狀態來得較預期中慢，自己會給予耐性，期待馬兒成熟後可以跑出好成績。

「慣勝情緒」上場季內初出兼初落五班，即跑得第三名，首次有獎金收，可見此駒經過一季適應後，表現逐漸納入正軌，今仗仍留在五班跑，是餐士馬之一。

另外，鞠博士是開心福星團體經理人之一，轄下「慣勝積極」雖已很久未有再交出頭馬，但評分卻下降不少，有利爭取重響勝鼓。

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