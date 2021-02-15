周三（17日）上演牛年首次夜賽，翻查紀錄，近兩季賀歲谷戰賽事，告東尼馬房俱可起孖而回，搏殺特別得心應手。

前季頭馬是「華美公主」（5.9倍）及「綫路光輝」（6.9倍），上季憑「加州明雋」（4.3倍）及「加州得迅」（6.1倍）起孖。

今期告東尼馬房共出七駒，第一場「挺秀精神」、第四場「秒秒精彩」皆各有可取之處，可助馬房延續優良傳統。

第一場四班1200米「挺秀精神」，四戰皆跑田草有前無後墮退，勤跑下收身上力，狀態已谷起。

縮程初跑谷草千二米用意好，事關此駒曾在2020年10月17日試千二谷閘快放得第二，兼且同父馬「加州得迅」擅谷草同程，轉場隨時可大變身出冷。

第四場四班1200米「秒秒精彩」，在港次仗於千四米強組入Q，同場冠季軍馬「是必飛飛」和「鑽飾明駝」，兩駒季內皆在四班獲兩冠。

「秒秒精彩」上仗搏失之後，便由高伯新馬房轉投東廐，立心操好才出，初跑谷草可賺級數，有權即省招牌。

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