早前曾報導「成全寶」首胎將與「皇僕」交配，兩駒同屬剛離世的鴨都拿王子名下愛駒。

「皇僕」為2014年歐洲馬王及全球最高評分一哩馬，而「成全寶」則是2017及2019年歐洲馬后，馬王與馬后交配的後代，成績令人期待。

牠們所屬的朱德望牧場在Twitter宣布，兩駒在情人節（14日）早上於Banstead Manor牧場完成交配，如一切順利的話子嗣將於明年初出世。

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