周三（17日）牛年首次谷草賽事用C跑道作賽，天文台預測日間天晴，估計場地掛牌為好地。

睇番最近1月20日同一移欄賽事，後追馬唔算蝕底，例如「靚紫荊」、「英明勇將」及「喜盈寶」均在早段留守中後位置。

馬匹入直路在外欄場地衝贏，選馬時不宜過份側重內叠前置馬。

今戰列陣馬中，第二場「勝利在手」是全場唯一於谷草C欄贏過之參戰馬，上場排12檔仍入位，憑出色場地性能，有機會贏馬補中。

另外，第七場「快步速」兩次跑谷草C欄未輸過，贏完等番同一移欄再跑，睇部署決心添食。

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