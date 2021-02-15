香港出賽雌馬目前絕無僅有，希廐「瑪神好運」是其中之一。

現年四歲的「瑪神好運」是匹澳洲自購馬，本身季內在港出道，暫八戰零上名零獎金，表現十分不濟。

此駒上周六（13日）晨操期間，在泥地內圈跑道出口拋下騎師薛恩，並破紀錄地空馬狂奔九圈。

「瑪神好運」最後被工作人員捉回，拖返馬房接受獸醫觀察。

此駒原跑周三（17日）谷夜頭場四班1200米，馬會今早（15日）公佈牠因疲累 - 在跑道上走脫及跑了一段不短的途程（13日），而於排位前退出周三賽事。

結果當時第一後備「真感」（高廐）補出配史卓豐負126磅排2檔，這匹三歲澳洲自購新馬之前未曾上陣。

「感」系同晚還有「型感」（時廐）由薛恩策騎出賽第四場四班1200米，排5檔負125磅。

另一方面，昨午（14日）勝出田戰第六場四班1600米的「博愛友威」（沈廐），一如所指因匆出加七磅而超越133磅上限之故，被着令在今晨排位前退出周三谷戰第七場。

結果當時屬第一後備的灰馬「影疾」（葉廐）補出夥拍蔡明紹排8檔負127磅，角逐該場四班一哩賽。

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