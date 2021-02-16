周三（17日）上演初六賽事，這次快活谷夜馬跑九場，並於C跑道進行角逐。

今期賽事有五場1200米，近三季同程進行過83場賽事，大熱門勝出30次，相關勝出率為三成六。

頭場四班1200米，兩匹有良好近績支持的馬包括「仍然贏」及「理想回報」，預料是熱門馬之一。

此兩駒都排在大外檔起步，熱得來是否值得捧場，可謂見仁見智。

另一項要研究路程為1000米，近三季跑過23場，大熱門贏過六次，勝出率為26%。

值得提出的是，同程大熱上名率亦偏低，僅為35%。

周三夜馬第三場為五班1000米，爆冷非不可能。

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