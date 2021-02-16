霍利時馬房在上周三（10日）谷中夜賽因遲了一分鐘入紙排位，導致所有馬匹被拒上陣。

其中，受影響的「型感」和「甲烷」，相隔僅一周即可出賽谷草，多少反映出幕後求勝心切。

第四場四班1200米「型感」，上季尾初跑同程排12檔，掟大彎入直路後追第六，造出22秒66全場最快末段，可見本身後勁不弱。

今季立心操好才復出，排5檔起步形勢好，未嘗不可脫穎而出。

第七場四班1650米「甲烷」，暫三戰谷草C欄同程獲冠季殿各一，性能良好，有力爭取頭馬。

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