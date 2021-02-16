周日（21日）沙田馬場舉行金盃大賽日，全日共設三場大賽，分別為三冠大賽次關香港金盃（一級賽2000米）、香港速度系列次關女皇銀禧紀念盃（一級賽1400米），以及四歲馬經典賽事次關香港經典盃（1800米），戲碼精彩。

上述三項大賽除經典盃出馬滿額之外，其餘兩項大賽均出馬不足10匹。

香港金盃只七駒報名，被喻為準馬王之「金鎗六十」（呂健威馬房），與應屆馬王「時時精綵」首度碰頭。

「時時精綵」是前季金盃盟主，但今季四度屈居亞軍，今仗面對後浪「金鎗六十」衝擊13連勝，精彩可期。

周日賽事跑泥草混合賽，由七場草地A加三賽事及三場泥地組成，頭場開跑時間為下午1時正。

當日兩項大彩池有Jackpot，三T巨額多寶累積達1,224萬元，第三口孖T則有105萬多寶。

騎師方面，在賀歲日、夜賽事缺席的莫雷拉，與黎海榮均告停賽期屆滿，可復出披甲；至於見習生陳嘉熙則繼續服刑。

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