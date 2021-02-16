史卓豐今季暫時勝出15W，成績中規中舉，周三（17日）他策七駒上陣，有望增添進賬。

第六場三班2200米之賀廐馬「威力飛馳」，前仗在史卓豐胯下爭田草1800米跑第三。

馬匹上仗則在田草2000米追得第五，周三晚渡江跑谷草大長途，騎者認為牠有一定爭勝本錢。

史卓豐受訪時說︰「『威力飛馳』是一匹長途馬，今場增程跑2200米，我不太擔心。」

「牠曾在谷草試閘，應可適應谷草窄場，這匹年輕馬仍在進步中，近日晨課我多番策牠快跳，馬匹狀態大勇，希望可以爭勝而回。」

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