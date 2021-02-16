潘頓上次做騎師王已是1月6日谷戰，趁住雷神牛年首兩戰皆要停賽，他立即在年初三（14日）田戰後上封王。

明晚（17日）上演牛年首次夜賽。翻查紀錄，潘頓近四年賀歲谷戰例贏，包括前季中三元及上季起孖，表現突出。

他明晚在谷中騎足九場，一對賀廐馬可優先留意，事關騎練近七匹谷草合作馬，共獲五冠一季佳績。

第四場四班1200米「霹靂狂龍」，今季暫三戰兩冠一亞，正值大熟黃金期。

上仗跑1400米只負「真勝者」入Q，後駒升上第三班仍可入位，「霹靂狂龍」居第四班是上風馬。

今次縮程跑谷草1200米，對手大幅減弱，補中機會樂觀。

第七場四班1650米「馬爾代夫」，前仗配潘頓跑同程初嚐勝果，再出原班人馬謀連捷，入直路一度透出，似勝券在握之際，於百多米處突然失去步韻。

潘頓事後解釋座騎看似受驚並向外斜跑，結果此駒未能連捷只得季軍。

復課加羊毛面箍快跳，馬兒走來較前集中，證明配備幫助大。

如今打王牌再攻谷草一哩，初戴羊毛面箍上陣，潘頓定不會再讓幕後失望。

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