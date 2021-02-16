本地騎師巫顯東已有一段時間未有馬贏，他對上的一場頭馬是去年12月20日以「八進」（賀賢馬房）贏馬。

他希望周三晚（17日）谷戰可以打破悶局，而騎者表示第八場三班1200米的「藍天之星」（徐雨石馬房）是其這次賽事的頭馬希望。

巫顯東作風低調，向來極少接受訪問，今天（16日）早上，他罕有地開腔評論周三晚的座騎。

其中他對「藍天之星」甚為睇好，此馬上場在巫顯東的發揮下跑第三，該役跑第四的「宜春輝煌」（丁冠豪馬房）上周三（10日）再出已成功補中，可見賽績水準值得參考。

巫顯東說：「『藍天之星』上場在谷草1200米跑得第三名，今場再戰同程，抽得二檔有利，我近期一直有為牠操練，牠的狀態在冒起之中，走勢比前更暢順，競跑得很舒服。」

「我認為牠自上場拼後，狀態有所提升，今場的機會較上場更見樂觀。

「我已有一段時間未有入凱旋門了，我希望此駒可以為我打破悶局。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199