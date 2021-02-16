周二（16日）馬會公佈，告東尼馬房「勁跑王」及蔡約翰旗下「仙履奇遇」宣告退役。

「勁跑王」在港服役兩季，八戰成績一冠三亞，季內曾跑過一席第二，其後因左前腿懸韌帶疼痛，因而退出比賽。

馬會曾報告「勁跑王」康復進度欠佳，馬匹其後運往從化，但操練非常疏落，最終在當地引退。

「仙履奇遇」來港兩季上陣七次，只獲兩亞一季，此駒本月六日上陣後，被驗出心律不正常。

馬匹隨後被運往從化，結果在今日脫離競賽生涯。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199