今晚（17日）牛年首次快活谷賽事，華將何澤堯騎足九場，其中第五場三班1650米的「健康在望」來自苗廐，這對騎練以往較少合作，希望今場雙方可以擦出火花。

「健康在望」前仗在國際騎師錦標賽列陣，抽配潘頓上陣，人馬合作順利贏馬，蹄下敗將「進力之城」、「喜駿駒」和「勞動創造」其後紛紛奏捷，賽事水準值得重視。

「健康在望」上場再出改配田泰安，可惜遲遲未能望空，最終跑得第五名，今次易配何澤堯壓陣，或有不同演出。

何澤堯受訪時說：「剛周一（15日）我策騎『健康在望』在內圈操練，牠顯得很受操，步履舒暢，狀態在水準之上，給予我良好感覺。」

「『健康在望』今場排5檔起步有利，暫定戰略是守在中間位置，與近期的跑法相若，希望馬兒可以重敲勝利之門。」

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