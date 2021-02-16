法籍騎師巴度周日（21日）再度替蔡約翰旗下「勝得精彩」掛帥，覬覦總獎金高達1,200萬港元的一級賽女皇銀禧紀念盃。

該賽為全球獎金最豐厚的1400米賽事及香港速度系列次關賽事。

巴度說：「『勝得精彩』最近一次試閘表現十分出色，遠較我之前首次策騎牠試閘時為佳。」

「馬兒看來能自行加速上前，我認為這是一個好兆頭。」

對上三屆女皇銀禧紀念盃盟主「美麗傳承」早前已宣告退役，因此今屆賽事將肯定誕生新的王者。

此外，巴度周日也將夥拍羅富全麾下的「健康愉快」，角逐總獎金高達1,200萬港元的四歲馬經典賽事系列次關香港經典盃（1800米）。

巴度指出：「『健康愉快』試閘表現相當不俗，看來沒有任何不妥。」

「我認為牠上仗落敗（在香港經典一哩賽中負於頭馬『勁搏』得第七名）情有可原。我看不出牠今仗會有任何失準的理由。」

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