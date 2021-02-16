谷中明晚（17日）有九場賽事進行，有兩匹上次落飛馬值得跟進。

首匹是第七場「機緣巧俠」，此駒今季加盟文家良馬房後，七戰取得三冠一亞兩季，練馬師招牌省到立立靚。

「機緣巧俠」上賽出戰本身最擅長的谷草1650米，臨場7.1倍較預期冷落，然而閘前開始受到關注，好快打到5倍開跑，跌幅接近三成。

此駒最終後上不敵「夢幻戰士」屈居亞軍，今戰巴度不放手，他定以補中為目標。

另一匹是第八場「壽臣」，這匹前大摩馬房戰駒，以往贏過三場賽事。

今季大摩榮休，此駒轉投苗禮德旗下，暫未勝出頭馬。

「壽臣」上賽由賀銘年策騎，臨場是34倍冷門，閘前突然有不少注碼湧入，最終打到22倍開跑，跌幅35%。

當晚「壽臣」未能克服11檔的劣勢，結果姍姍來遲跑第五。

今次換上活力十足的潘明輝排6檔出閘，說不定可帶來驚喜。

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