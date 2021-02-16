星期三（17日）如常舉行谷草夜賽，共有16駒初次在跑馬地馬場上陣，其中六駒試過谷閘。

第一場「鼓浪陽光」一次落第，於去年11月13日由何澤堯出試1000米，當日戴眼罩出試，馬會評語二百開鞭，但毫無進展，結果跑第八而回，但考眼罩及格。

「挺秀精神」一次一亞，於去年10月17日由田泰安出試1200米，當日戴頭罩出試，馬會評語俾住搶出，力策第二，負於「凱倫致寶」馬頸位。

其同父系馬中，有「加州得迅」在谷草1200取得兩捷。

第二場「勁得裕」兩次落第，最近一次於去年11月13日由巴度出試1000米，馬會評語步幅狹窄，未及水準，結果跑第八而回。

第五場「路路醒」兩次一亞，上名一次於去年12月18日由田泰安出試1700米，當日曾一度透出，埋門被新晉知名灰馬「龍鼓飛揚」趕過，卻頂住「二郎」跑第二，水準甚高。

其同父系馬中，有「好鬥心」於谷草1650取得兩Win。

第六場「威力飛馳」一次落第，於1月16日由史卓豐出試1700米，當日三百移出，力策一般，結果跑第十而回。

第八場「幸福友善」一次一季，於去年11月13日由田泰安出試1200米，當日戴頭罩及交叉鼻箍出試，馬會評語二百轉移跑線，加速第三。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199