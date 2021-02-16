周三（17日）在快活谷馬場舉行牛年首次夜賽，第二場四班1200米文家良馬房的「勁得裕」在港初出。

此駒賽前曾試閘九次，最近六課閘均由今戰鞍上人巴度經手，可見騎者對此駒高度重視。

「勁得裕」今場在港首戰兼初跑谷草，巴度認為排好檔有利發揮，爭勝關鍵是看馬兒能否出閘敏捷，把握先機。

巴度分析時說：「『勁得裕』在港有六課試閘由我策騎，我感覺牠在進步之中。」

「此駒天生速度銳利，屬於容易策騎一類，晨課操練時很少犯錯，我相信牠今場在港初出即跑谷草，可以應付。」

「牠只得三歲仍很年輕，仍然需要學習，牠本身的質素不錯，仍有不少進步空間，希望牠今場首戰可以跑得接近。」

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