明晚（17日）上演九場谷草賀歲賽，每場均有從化兵列陣。

第二場呂健威馬房「勝利在手」在港兩勝均為谷草1200米，證明路有專長。

此駒1月中在同程跑第三後不久，即運往從化受訓，並在當地試過快工夫。

「勝利在手」回港後近兩課快跳均由何澤堯經手，今次人馬重逢，表現令人期待。

第六場告東尼馬房「興惑」上季贏谷草1800米開齋，上仗則攻下田草2000米，是谷田兩地雙槍將。

此駒勝後再上從化，並連做三次快操，回港後再操兩課才上陣，備戰認真。

「興惑」以往曾在谷草2200米入Q，今次續由贏馬功臣蔡明紹壓陣，有力連捷。

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