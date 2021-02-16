潘頓與蔡約翰同樣來自澳洲，這對同鄉騎練以往合作曾經交出好成績。

最為人津津樂道者，首推以「戰利品」（已退役）勝出2015年打吡，其次是憑「天下為攻」（已退役）捧走2018年主席短途獎。

自從莫雷拉回港長駐，並與蔡約翰重新變成親密夥伴以來，潘頓在蔡廐無甚地位，變成一員名牌閒角。

潘頓近兩季與蔡約翰只曾合作六次，成績一亞一季，暫與頭馬無緣。

當中，在19年11月23日及20年10月11日賽事，莫雷拉均停賽缺陣，潘頓合共所策的兩匹蔡廐馬「美麗滿紛」及「首飾大聖」 （已退役）分別跑第三及第四。

周三（17日）有九場谷草夜馬，莫雷拉繼續停賽缺陣，蔡約翰將轄下一對實力馬包括第五場「喜駿駒」及第九場「疾風勁草」，交予潘頓策騎上陣，登時成為馬迷焦點。

「喜駿駒」馬主羅詠賢是資深馬主羅建生女兒，本身上仗由莫雷拉贏谷草1650米開齋。

今次轉由潘頓策騎，負磅由121磅增至130磅，究竟對爭取連捷構成幾大阻力？真的跑過才知。

「疾風勁草」由劉業強夫婦持有，上季尾贏谷草1200米開齋，本身今季暫時七戰兩季未贏過。

田泰安、巴度、史卓豐騎過均未能取勝，如今由潘頓接手發揮，是禍是福天知曉！

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199