周二（16日）是史卓豐27歲生日，其靚靚太太Hannah在IG發文，上載他們出海的相片，相中兩人笑容滿面，深情對望。

Hannah寫上：「Loving you is easy，Happy Birthday Babe！」。

史卓豐則在太太的帖文後面加上心心圖案，相信Hannah見到肯定甜到入心。

史卓豐於2015年來港發展，前年與Hannah結婚，一對金童玉女羨煞旁人。

初三（14日）賀歲戰，史卓豐策後備補出的「佳運財」爆冷W，認真有運。

周三（17日）谷草夜賽，史卓豐當然希望可以贏馬賀生日，騎者對「行雲流水」有一定信心。

第五場三班1650米之沈廐馬「行雲流水」，上場初跑谷草1650米得第四，明晚將再跑同程。

史卓豐受訪時說︰「『行雲流水』上場爭同程排一檔，跑得很好，我很開心牠的狀態有回甦跡象。」

「今場仍抽一檔，當然有利，只要牠今場放得輕鬆，沒有馬壓迫牠，牠可越跑越順，一放而回。」

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