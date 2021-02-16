周三（17日）谷草賽事，蔡約翰共派出六駒上陣，其最佳拍檔莫雷拉依然停賽，神仙把旗下第五場「喜駿駒」及第九場「疾風勁草」交由較少合作的潘頓策騎，頗為特別。

「疾風勁草」季內七戰暫未取勝，但當中六場跑獲獎金名次，屬於忠心之輩。

今次此駒出爭第九場三班1200米，初配潘頓上陣，能否擦出火花？

劉業強受訪時說：「『疾風勁草』擺得前便沒有後勁；若留得後又追唔到，因此今季屢次跑近，屬易位難贏之馬，幸好上季尾總算贏過一場。」

「今仗『疾風勁草』改配潘頓是練馬師蔡約翰的意思，馬匹用人方面很多時都由練馬師話事，我希望此駒初配潘頓能夠有好表現。」

「據我所知，『疾風勁草』近態對辨，只是需要一些客觀條件幫助才可突圍而出 ，如果臨場有較快步速，或許對牠發揮後勁會有幫助。」

「坦白講，此駒目前仍欠點速度，要贏谷草1200米，要靠天時、地利、人和配合，同時騎師的發力點都要拿捏得很準確，希望屆時人馬都能有好際遇吧！」

「蔡約翰曾向我表示，『疾風勁草』喜歡1200米的步速多於1400米，而且比較愛跑較鬆軟的場地。」

「因此練馬師派此駒主攻谷草1200米是有原因，希望牠今場陣上際遇好一點，可以重敲勝門。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199