「金鎗六十」（呂健威馬房）於去年三月勝出途程2000米的香港打吡大賽。

事隔近一年後，該駒將再次出爭此一途程賽事，於周日（21日）角逐在沙田馬場舉行的香港金盃（一級賽），力爭十三連勝。

與牠合作無間的騎師何澤堯認為座騎將能再次交出最佳表現。

雖然有指何澤堯正承受愈來愈沉重的壓力，但騎者卻不以為然，他對這匹香港目前評分最高的賽駒甚具信心，認為座騎在面對包括香港馬王「時時精綵」（告東尼馬房）在內的頂尖對手時，仍可發揮出最高水準。

何澤堯表示：「馬兒感覺狀態良好，我們對爭勝甚具信心。」

被問到對於這匹星級一哩賽駒在近一年後首次增程角逐2000米途程是否有疑慮時，何澤堯承認「時時精綵」是甚具威脅的勁敵，但同時深信「金鎗六十」於末段仍然能交出凌厲的衝刺力。

何澤堯說：「我認為不論是一哩還是2000米牠都能應付裕如。馬兒可以交出相同快速時間跑畢最後400米。」

何澤堯曾於2018年三度夥拍「時時精綵」上陣，他對這匹告東尼麾下佳駟十分重視。

他說：「毫無疑問，應屆馬王『時時精綵』是香港最出色長途馬之一，所以今仗絕對是一次很好的挑戰，但我對『金鎗六十』依然充滿信心。」

「『時時精綵』是本地其中一匹最佳長途馬，無論是跑2000米或2400米都能保持高速，所以（長力）對牠來說不成問題。」

「牠與『金鎗六十』是兩匹截然不同的馬，相信今仗將會很精彩。」

「金鎗六十」和何澤堯這對最佳拍檔，難免被外界拿來與「雲絲仙子」（服役時連勝33仗）和「魚子精華」（服役時25戰全勝）兩匹澳洲超級馬后以及牠們各自的慣常騎師布文和勞倫進行比較，但何澤堯表示自己對此處之泰然。

何澤堯續說：「上仗勝出後，一切便由零再開始，所以我沒有太大壓力。我只需我全力以赴，而我知道『金鎗六十』定必交出最佳表現。」

「最重要是專注於每一場賽事，其實每場賽事都不一樣。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199